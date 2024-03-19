Stoltenberg: Ermenistan-Ukrayna dayanışmasından memnunum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.



Paşinyan ve Stoltenberg düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuştu.



Stoltenberg basın toplantısı sırasında, Ermenistan ve Ukrayna arasındaki dayanışmadan ve iş birliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.



Ermenistan, Rusya'nın müttefiki olmasına rağmen Moskova ile ilişkileri son yıllarda kötüleşmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün, sınır köyleri konusunda uzlaşmayı reddetmeleri halinde, Azerbaycan'ın hafta sonu savaş başlatacağını öne sürmüştü.

Azerbaycan, ay başında, Ermenistan kontrolündeki 4 köyün geri verilmesini itemişti.