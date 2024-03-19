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Stoltenberg: Ermenistan-Ukrayna dayanışmasından memnunum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Ukrayna ile dayanışmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg: Ermenistan-Ukrayna dayanışmasından memnunum

Genel Sekreteri Stoltenberg, Erivan'da Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Paşinyan ve Stoltenberg düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuştu.

Stoltenberg basın toplantısı sırasında, Ermenistan ve arasındaki dayanışmadan ve iş birliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ermenistan, Rusya'nın müttefiki olmasına rağmen Moskova ile ilişkileri son yıllarda kötüleşmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün, sınır köyleri konusunda uzlaşmayı reddetmeleri halinde, 'ın hafta sonu savaş başlatacağını öne sürmüştü.

Azerbaycan, ay başında, Ermenistan kontrolündeki 4 köyün geri verilmesini itemişti.

Paşinyan: Sınır köylerinde uzlaşmazsak Bakü savaş başlatacak

Paşinyan: Sınır köylerinde uzlaşmazsak Bakü savaş başlatacak

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