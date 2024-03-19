Paşinyan: Ermenistan "üç prensip" dahilinde Azerbaycanla ilişkileri düzeltmeye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Ermenistan ve Ukrayna arasındaki dayanışmadan ve iş birliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Daha sonra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair değerlendirme yapan NATO şefi, iki ülkeyi bir barış anlaşması imzalamaya davet etti.

Güney Kafkasya'da istikrarın, Avrupa Atlantik güvenliği açısından da önem taşıdığını söyleyen Stoltenberg, Ermenistan ve Azerbaycan'ın önünde, yıllardır süren çatışmaları kalıcı barışa kavuşturmak için bir fırsat bulunduğunun altını çizdi.

Stoltenberg, "Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin ve halklarınız için kalıcı bir barışın yolunu açacak anlaşmaya varmaya çağırıyorum" dedi.

ERİVAN NATO İLİŞKİLERİ İÇİN FIRSAT

Başbakan Paşinyan da Stoltenberg'in, Ermenistan'ı ilk defa ziyaret ettiğini, bunun Ermenistan-NATO ilişkileri, bölgesel ve global istikrar ile güvenlik sorunları konusunda fikir alışverişi için fırsat olduğunu söyledi.



Ayrıca Ermenistan'ın NATO ve ittifak üyesi bazı ülkelerle işbirliğini genişletmekle ilgilendiğini dile getirerek, Erivan'ın, NATO işbirliğinin yeni formatı olan "özelleştirilmiş ortaklık programının" kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın bölgeselleşme politikasına da önem verdiğini kaydeden Paşinyan, İran ve Gürcistan'la özel ilişkilerin kendileri için çok önemli olduğunu ve Ermenistan'ın herhangi bir işbirliğinin bölge ülkelerine yönelik olamayacağını ifade etti.



"EŞİTLİK VE KARŞILIKLILIK" PRENSİBİ



Ermenistan başbakanı, Azerbaycan'la ilişkilerin, üzerinde anlaşıldığı şekilde "üç prensip" dahilinde düzeltilmesine hazır olduğunu belirtti.



Paşinyan bu prensipleri, Almatı Bildirgesi temelinde şu şekilde sıraladı:

"Karşılıklı toprak bütünlüklerinin tanınması, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesinde 1991'de Sovyet Birliği'nin dağıldığı dönemdeki sınırların esas alınması, bölgesel ulaştırma yollarının yeniden açılmasında bunların geçtiği ülkelerin egemenlik ve yasal yetkisine saygı duyulması, eşitlik ve karşılıklılık."



Başbakan Paşinyan ayrıca Stoltenberg'e, ulaştırma yollarının açılmasındaki görüşlerini destekleyen "Barış Kavşağı" girişimini sunduğunu belirtti.



Paşinyan, uluslararası toplumun ve bu kapsamda NATO'nun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin belirlenmiş ve üzerinde karşılıklı anlaşılmış prensipler üzerinde yürütülmesi konusunda desteğini beklediklerini kaydetti.



"TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME"

Öte yandan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gündemine sadık olduklarını belirten Paşinyan, bunun Güney Kafkasya'daki istikrarın sağlanmasına olumlu etki yapacağına inandıklarını ifade etti.



Paşinyan, Stoltenberg'e, Ermenistan ordusunda yapılan reformların herhangi bir ülkeye karşı değil, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü koruma amaçlı olduğunu anlattığını söyledi.

