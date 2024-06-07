Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde bu ülkedeki "meşru askeri hedefleri vurma hakkının olduğunu" belirtti.  Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya taahhüdü ne kadar güçlü olursa Ukrayna'daki savaş o kadar yakın zamanda bitebilir." dedi.

Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'daki meşru hedefleri vurma hakkının olduğunu söyledi.

Yeni NATO üyesi 'i ziyaret eden Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, İsveç'in kolektif savunma ve güvenliğe farklı yollarla katkı sağladığını belirterek NATO'nun Ukrayna’ya sağladığı destek konusunda da "iyi ve güçlü" bir çerçeve oluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Avrupa kıtası için güvenlik sorunu haline gelen Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdü ne kadar güçlü olursa Ukrayna'daki savaş o kadar yakın zamanda bitebilir." dedi.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna'nın "meşru müdafaa hakkı" olduğunu ve bu hakkın "saldıran taraf olan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmayı da içerdiğini" ifade etti.

Son zamanlarda başta Fransa ve Almanya olmak üzere Ukrayna’ya destek sağlayan batılı ülkelerden, bu ülkeye hibe ettikleri silahların Ukrayna dışında kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönünde açıklamalar yapılıyor.

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