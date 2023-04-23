Su festivalinde kendisine su döken adama kafa atan Türk gözaltında

Tayland takvimine göre yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen ve bereketi simgeleyen su festivali (Songkran) kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı.

18 Nisan'da Pattaya şehrindeki ünlü eğlence merkezi Walking Street bölgesinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki Mustafa isimli Türk vatandaşı, kendisine su fırlatan bir kişiye kafa attı.

Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan ve komaya giren 61 yaşındaki adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından açıklama yapan Pattaya Polis Amiri Sompong Poethi, şahsın gözaltına alındığını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Sompong, olayın meydana geldiği bölgenin su bayramı sırasında, "su savaşı etkinlik alanı" olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.