"Siyasi bildiri"nin imzalanması Sudan'da aylardır süren tıkanıklığın aşıldığını gösteriyor. Demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor.



Sudan, Devlet Başkanı Ömer Beşir'in askeri darbeyle devrilmesinin ardından siyasi karışıklık içinde. İktidara el koyan askeri konsey ile muhalifler, demokrasiye nasıl geçileceği konusunda uzun süre anlaşmazlık yaşadı.



İki taraf ay başında, ülkenin üç yıldan uzun bir süre iki tarafın da temsil edildiği ortak bir konsey tarafından yönetilmesi konusunda anlaştı.



Muhalefetin, seçime kadar ülkeyi yönetecek kabinede de temsil edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.



Demokrasiye geçişi düzenleyen anlaşma iki belgeden oluşacak. İlki olan "siyasi bildiri" son şekli verildikten sonra dün akşam Afrikalı arabulucuların nezaretinde taraflar tarafından törenle imzalandı.



"Anayasal bildirge"nin ise birkaç gün içinde muhtemelen cuma günü imzalanması bekleniyor.