Suriye lideri Esad'ın eşi Esma'ya lösemi teşhisi konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, 2019 yılında meme kanserini yenen İngiltere doğumlu eşi Esma'ya lösemi teşhisi konulduğu belirtildi.



Açıklamada, “First Lady Esma Esad'a, enfeksiyonla mücadelede rol oynayan beyaz kan hücrelerinin agresif bir kanseri olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu” denildi.



Esma Esad'ın enfeksiyondan kaçınmak için sosyal mesafeyi gerektiren “özel bir tedavi protokolüne” tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, “tedavi planının bir parçası olarak tüm doğrudan angajmanlardan geçici olarak çekileceği” ifade edildi.



Esma Esad, 2019 yılında, bir yıl boyunca hastalıkla mücadele ettikten sonra meme kanserinden tamamen kurtulduğunu söylemişti.



1975'te İngiltere'de doğan eski yatırım bankacısı, 2011'de ülkenin iç savaşının patlak vermesinden önce kendisini ilerici bir hak savunucusu ve Esad hanedanının modern yüzü olarak tanımlıyordu.

