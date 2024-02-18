Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla yaşanan çatışmada 5 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir grupla askeri birlikler arasında çatışma yaşandığı belirtildi.



Çatışmada kaçakçılardan 5'inin öldürüldüğü, 4'ünün yakalandığı kaydedildi.



Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği ve yetkili makamlara teslim edildiği aktarıldı.