Suudi Arabistan bağımsız Filistin devletini desteklediğini yineledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kral Selman bin Abdulaziz adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici'nin katıldığı, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Dünyanın, ülkelerin egemenliğini ve istikrarını etkileyen çatışmaların gözle görülür şekilde arttığına şahit olduğu ifade edilen açıklamada, ülkelerin barışı sağlamak için çabalaması gerektiği vurgulandı.



Riyad yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını reddettiği belirtilen açıklamada, bölgede ateşkesin derhal uygulanması, yardımların girişinin sağlanması ve Gazze sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği ifade edildi.



Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar tüm toplantı ve zirvelerin gündeminde Filistin meselesine yer verilmeye devam edileceği bildirildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'taki açıklamasında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.

