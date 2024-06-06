Suudi Arabistan: Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayacak

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı. Buna göre Kurban Bayramı'nın 16 Haziran Pazar günü başlayacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan: Kurban Bayramı, 16 Haziran'da başlayacak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı.

16 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Buna göre yarının, hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu, Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 15 Haziran'ın arife günü, 16 Haziran'ın da 'nın birinci günü olarak idrak edileceği aktarıldı.

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu günü sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor ve 13'üncü gününün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.

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