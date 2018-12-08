Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüte üye olmayan üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Suudi Arabistan ve Rusya, 750 bin varile yakın kesinti yapacak.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, bazı üye ülkelerin özel durumlarından dolayı üretim kesintisinden muaf olacağını söyledi.



El Mazrui, İran’ın ham ihracatına karşı ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasının yanı sıra Libya ve Venezuela’nın da kesinti anlaşmasından muaf olacağını belirtti.



SUUDİ ARABİSTAN, ÜRETİMİ GÜNLÜK 500 BİN VARİL AZALTACAK



Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih de ülkesinin ham petrol üretiminin kasım ayında 11,1 milyon varille rekor seviyeye ulaştığını söyledi.



El-Falih, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretiminin ekim ayında 10,7 milyon varil seviyesinde olduğunu ancak bu miktarı ocak ayında 10,2 milyon varil seviyesine düşürmeye hazırlandığını dile getirdi.



Buna göre, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 500 bin varille OPEC üyesi ülkeler arasında en fazla kesinti yapacak ülke.



ABD Başkanı Donald Trump’ın OPEC’in petrol üretimini azaltmaması gerektiği yönündeki açıklamasına da değinen el-Falih, "Düşük fiyatlar aslında ABD ekonomisi için iyi değil çünkü petrol ve gaz üretimi çok fazla ekonomik hareketlilik oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.



RUSYA, YAKLAŞIK 228 BİN VARİL KESİNTİYE GİDİYOR



Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da petrol üreticisi ülkeler arasında sağlanan anlaşma kapsamında en fazla kesintiyi Suudi Arabistan’ın yapacağına işaret ederek, "Suudi Arabistan'a pazar payından büyük bir fedakarlık yaptığı için teşekkür ederim." dedi.



Novak, anlaşmaya taraf ülkelerin küresel petrol piyasasını aylık izlemeye devam edeceğini söyledi.



Rusya’nın, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olduğunu kaydeden Novak, 11,4 milyon varillik günlük üretim seviyesinin yüzde 2'si olan 228 bin varillik kısmını azaltacaklarını ifade etti.



KESİNTİ OCAK'TA BAŞLIYOR



Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üzerinde uzlaştığı karar metni basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Anlaşmaya göre, günlük petrol kesintisinin ülkelerin 2018 günlük üretim verilerine göre yapılacağı, 2019’un Ocak ayında başlayacak uygulamanın 6 ay süreceği bildirildi.



Üretim kesintisi anlaşmasının petrol piyasalarına etkisinin katılımcı ülkeler tarafından nisan ayında yapılacak toplantıda gözden geçirileceği belirtilerek, üretici ülkelerin 2019’un Temmuz ayı ve sonrası için atacakları adımlara pazarın durumuna göre karar verecekleri ifade edildi.



PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE KATAR'IN KARARI



Bu arada, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimlerinin rekor seviyelere ulaşarak küresel petrol piyasasında arz fazlasının artması sonucu dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı düşmüştü. 4 Ekim'de 86 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 33 düşüşle 29 Kasım'da 57,5 dolara gerilemişti.



OPEC Ekonomik Komisyonu, geçen hafta yayımlanan raporda, petrol fiyatlarında dengenin tekrar sağlanabilmesi için toplam kısıntının günlük en az 1,3 milyon varil düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu.



Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC’ten çekileceğini duyurmuştu.



OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri, 2016’da petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararı almıştı. Geçen mayıs ayında ise bu karardan vazgeçilerek üretim artışına gidilmişti.

