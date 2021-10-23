Suudi Arabistan’dan sıfır emisyon açıklaması

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Bugün Riyad’da düzenlenen iklim ve çevre konferansında konuşan Krallığın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Salman, ülkenin, iklim krizinin baş sorunlarından olan gaz emisyonlarını 2060 yılına kadar ortadan kaldırma sözü verdiğini bildirdi.

YURTDIŞINA PETROL İHRACI DEVAM EDECEK

Karar, hükümeti sürekli olarak fosil yakıtlara yapılan yatırımların kesilmesine karşı çıkan ve bu yılki enerji fiyatlarındaki artıştan iklim aktivistlerini sorumlu tutan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı için belirgin bir geri dönüş olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan tarafından alınan sıfır emisyon kararının petrol üretimini etkilemeyeceği belirtilirken, Krallığın petrolü yurtdışındaki arabalara, fabrikalara ve enerji santrallerine ihraç etmeye devam edeceği aktarıldı.

G-20 ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK SALINIM YAPAN ÜLKE

Suudi Arabistan, küresel olarak dünyanın en çok karbondioksit salan 10’uncu ülkesi durumunda bulunurken, G-20 ülkeleri arasında kişi başına en çok salınım yapan ülke konumunda yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, emisyonları azaltma ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapma çabalarını hızlandırmak için dünyanın kişi başına en fazla emisyon salan ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'a baskı yapıyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 11 Ekim'deki bir telefon görüşmesinde Prens Muhammed'e krallıktan "net sıfır taahhüt görmeyi umduğunu" söylemişti.

Karar, bu ay Glasgow'da başlayacak olan Birleşmiş Milletler COP26 iklim görüşmeleri öncesinde İngiltere'ye destek sağlıyor.