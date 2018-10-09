Suudi rejimini eleştirip Suudi Arabistan dışındayken kaybolan isimlerden belki de ilk olanı Beyrut'ta 1979'da kaybolan Nasır el Said idi. Nasır el Said'i bir daha gören olmadı.



Prens Sultan bin Turki 2003'te İsviçre'in Cenevre kentinde kaçırıldı ve zorla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a götürüldü.



Suudi Arabistan'da eski bir polis şefi olan Prens Turki bin Bahdar el Suud da Fransa'ya iltica başvurusunda bulunmuştu. 2015'te kaybolan Prens Turki bin Bahdar el Suud'dan bir daha haber alınamadı.



Yukarıdaki isimlerin ortak özelliği, farklı nedenlerle de olsa Suudi Kraliyet ailesini eleştirmiş olmalarıydı.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nin İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması, Riyad yönetiminin bu konudaki sicilini akıllara getirdi.

LÜKS OTELDE 381 ÖNEMLİ İSME SORGU



Yakın dönemde en çok hatırlanan olaylardan biri de, başkent Riyad'da lüks bir otelde yaşanacaktı.



Suudi Arabistan'da bundan yaklaşık bir yıl önce yolsuzluk soruşturmasi için düğmeye basıldı.



Başkent Riyad'da bir otel kapatıldı. Prensler, işadamları, eski bakanlar dahil tam 381 kişi sorgulandı.



Operasyon sonunda devletin kasasına 35 milyar dolar girdi. Sekiz kişi hakkındaki soruşturma sürüyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz Carlton oteli aylarca lüks bir cezaevi olarak hizmet vermek zorunda kaldı.

TÜMGENERAL İŞKENCEDE ÖLDÜ



Soruşturulanlar arasındaki tümgeneral Ali el Kahtani gözaltında öldü. Amerikan New York Times gazetesi ölen tümgeneral Ali el Kahtani'nin vücudunda işkence izleri olduğunu yazdı. Suudi yönetimi iddiaları kabul etmedi.

HELİKOPTER FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI



Yolsuzluk operasyonunun başlamasından kısa süre sonra ise bir helikopter kazası oldu. Helikopterde, veliahtlıktan alınan Prens Bin Naif'e yakın isimler vardı.



Eski istihbarat şefinin oğlu olan Prens Mansur bin Mukrin ve üst düzey yedi bürokrat kazada hayatını kaybetti. Prensin ölümü akıllara suikast ihtimalini getirdi. Hatta helikopterin füzeyle düşürüldüğü öne sürüldü. Ancak füzeyle düşürülme iddia olarak kaldı.

LÜBNAN BAŞBAKANI ZORLA İSTİFA ETTİRİLDİ



Suudi Arabistan'da tam da yolsuzluk operasyonunun düzenlendiği tarihlerde Kral Selman'in daveti üzerine Riyad'a giden Lübnan Başbakanı Saad Hariri bir gün sonra başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'daki esaretten Fransa'nın girişimleri kurtardı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından zorla istifa ettirildiği ve ev hapsinde tutulduğu iddia edildi.



Başbakan Hariri devreye Fransa'nın girmesiyle 17 gün sonra ülkesine döndü. Kriz, Lübnan'ı Ortadoğu'daki Suudi Arabistan-İran çekişmesinin merkezine taşımıştı.