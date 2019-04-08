Yemen'in başkenti Sanaa'daki hava saldırısı Suudilerin liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapıldı. Bölgeye 3 füze atıldı.

Saldırıda 87 kişi de yaralandı. Atılan füzelerden biri bölgedeki okulun 300 metre yakınına isabet etti. Suudiler hava saldırısıyla Husi militanları hedef aldıklarını açıkladı.



Husiler ise bu iddiayı reddetti, saldırılara hedef olan bölgelerde hiçbir askeri yerleşim olmadığını savundu. 4 yıldır süren Yemen iç savaşında daha önce de çocuklar hedef olmuştu.



Geçtiğimiz ağustos ayında bir okul otobüsü vurulmuş ve bu saldırıda 40'ı çocuk olmak üzere 51 kişi hayatını kaybetmişti.