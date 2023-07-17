Tahıl koridoru anlaşmasında süre bugün doluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.



Daha önce 3 defa uzatılan anlaşmanın süresi bugün doluyor. Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyor. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığı görüşünde. Bu nedenle anlaşmanın uzatılmasına sıcak bakmıyor.

"MOSKOVA'YA MALİYETİ BÜYÜK OLUR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan da Moskova'ya uyarı geldi. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi halinde, Moskova için diplomatik maliyetin çok büyük olacağını söyledi.



"DEVAM ETTİRİLMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.



Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.

Anlaşma sayesinde bugüne kadar 32 milyon tondan fazla tahıl, Ukrayna'dan yola çıkarak dünya pazarına ulaştırıldı.