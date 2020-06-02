Taliban lideri corona virüs kurbanı

Taliban örgütünün yeni lideri Molla Heybetullah Ahundzade’nin yakalandığı corona virüs sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.



Molla Heybetullah Ahundzade’nin corona virüs tespit edildiği için son zamanlarda örgüt toplantılarına katılamadığı ifade ediliyordu.



Molla Heybetullah, Taliban’ı ABD ile barış masasına oturtan lider olarak biliniyor.



ÖRGÜTÜN 4 ÜST DÜZEY KADEMESİ VİRÜS KAPTI



Taliban’a yakın medya organlarından elde edilen bilgilere göre, Taliban örgütünün 4 üst düzey liderlerinde corona virüs tespit edildiği, salgın nedeniyle üst düzey yöneticiler arasında " örgütün kimin yöneteceği" konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.



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