Taliban'dan Afganistan'da kenevir ekimine yasak

AFGANİSTAN DÜNYA GENELİNDE EN FAZLA KENEVİR ÜRETEN ÜLKE



Kenevir, haşhaştan sonra ülke genelinde Afgan çiftçilerin en çok rağbet gösterdiği ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.



Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 2010 yılında Afganistan dünya genelinde en fazla kenevir üreten ülke olmuştu.



Geçen yıl nisan ayında da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin kararıyla ülke genelinde haşhaş ekimi de dahil olmak üzere, alkol, eroin, uyuşturucu hapları, esrar gibi maddelerin kullanımı, üretimi ve ticareti yasaklanmış, kuralı ihlal eden herkesin cezalandırılacağı bildirilmişti.



YASAĞA RAĞMEN HAŞHAŞ EKİMİNDE ARTIŞ



Geçen yıl nisan ayındaki söz konusu yasağa rağmen Afganistan'da haşhaş ekimi artış gösterdi. Taliban yetkilileri ve Afgan çiftçiler, yasağın tam olarak uygulanabilmesi için uluslararası yardımın önemine vurgu yapıyor.



Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UODC) Kasım 2022'de yayınlandığı rapora göre, Taliban yönetimi iktidara geldikten sonra 2022'de bir önceki yıla kıyasla haşhaş ekimi yüzde 32 arttı.

KÜRESEL AFYON TEDARİKİNİN YÜZDE 80'İNİ KARŞILIYOR



Rapora göre Afganistan, küresel afyon tedarikinin yüzde 80'ini karşılıyor.



Mevcut ekonomik kriz ve kuraklık nedeniyle normal tarım ürünlerini "daha az karlı" olduğu gerekçesi ile tercih etmeyen tarla sahipleri, daha az su isteyen haşhaşa ve kenevire yöneliyor.