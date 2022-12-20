Taliban'dan kadınlara üniversite yasağı

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istedi.



Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.



Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI



Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.



Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.



Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.



Taliban yetkilileri kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

