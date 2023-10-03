Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açtı. Olay sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.

Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü - 1

14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırıda, yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği görülüyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki saldırganın polise direnmediği ve tutuklandığını açıkladı. 

2020 yılında ordusunda görev almış eski bir asker, AVM'ye yaptığı baskında 29 kişi öldürmüştü.

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