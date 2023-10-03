Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü

14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırıda, yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.



Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği görülüyor.



Polis tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki saldırganın polise direnmediği ve tutuklandığını açıkladı.

2020 yılında Tayland ordusunda görev almış eski bir asker, AVM'ye yaptığı baskında 29 kişi öldürmüştü.