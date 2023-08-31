Tayland'da darbe lideri hükümet konağına veda etti

Prayut gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede barışın sürmesi için dua ettiğini söyledi. Son gününde nasıl hissettiği sorusuna ise gülümseyerek cevap veren Prayut "Bugünün iyi bir gün olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda Budist takvimine göre özel bir gün” şeklinde yanıtladı.

Hükümet Konağı çalışanları ve ekibi ile vedalaşan Prayut, daha sonra özel aracı ile konaktan ayrıldı.