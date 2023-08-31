Tayland'da darbe lideri hükümet konağına veda etti

Tayland'da 2006 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası cunta yönetimi tarafından ülkeyi yönetmesi için başa getirilen General Prayut Chan-o-cha, Tayland Hükümet Konağı'na veda etti.
Hükümet sözcüsü yardımcısı Rachada Dhnadirek yaptığı açıklamada, Hükümet Konağı'ndaki son çalışma günü olmasına rağmen Prayut'un, yeni Başbakan Srettha Thavisin ve kabinesinin resmi yemine kadar geçici başbakan olarak kalacağını söyledi. Rachada, siyasi protokol gereğince Srettha'nın ekibinin mekânı hazırlayabilmesi için Prayut Chan-o-cha'nın Hükümet Konağı'nda çalışmaya gelmeyeceğini bildirdi.
Hükümet Konağı'ndaki son iş gününde ilk olarak Budist türbesinde dua eden Prayut Chan-o-cha, gün içinde ekibi ve basın mensupları eşliğinde öğle yemeği düzenledi.
Prayut gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede barışın sürmesi için dua ettiğini söyledi. Son gününde nasıl hissettiği sorusuna ise gülümseyerek cevap veren Prayut "Bugünün iyi bir gün olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda Budist takvimine göre özel bir gün” şeklinde yanıtladı.
Hükümet Konağı çalışanları ve ekibi ile vedalaşan Prayut, daha sonra özel aracı ile konaktan ayrıldı.
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