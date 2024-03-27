Tayland'da eşcinsel evliliğe ilk onay

Tayland, Asya'da eşcinsel evliliği onaylayan üçüncü ülke olma yolunda ilk adımını attı.

Asya'da eşcinsel evliliğe izin veren ilk ülke 2019 yılında Tayvan oldu. Daha sonra ise geçtiğimiz yıl Nepal eşcinsel evliliği tanıma kararı aldı.



Parlamentonun alt meclisi, ülke ve dünya genelinde yaşayan tüm eşcinseller için dönüm noktası niteliğinde bir adım olan eşcinsel birliteliğe izin verecek cinsiyetlerde "evlilik eşitliği" yasasını kabul etti.



Parlamento'dan geçen yasa tasarısının yasalaşması için Senato'nun ve kralın onayı gerekiyor.