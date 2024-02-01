Tayland'da krallık krizi: Anayasa Mahkemesi'nden krala koruma

Tayland'da geçen yılki seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi kapatılma riskiyle karşı karşıya. Tayland Anayasa Mahkemesi, partiden krallık aleyhine kampanya yapmamasını istedi. Parti yöneticilerinin söylemlerini, krallığı ortadan kaldırma girişimi olarak niteledi.



Seçimden birinci çıksa da Harvad mezunu Pita Limjaroenrat’in partisinin hükümet ortağı olmasına izin verilmemişti. Tayland'da İleri Hareket Partisi, krallığı eleştirmeyi yasaklayan katı kanunları kaldırmak istiyor.



Mahkeme, "Krallık ile Tayland ulusunu ayırma girişimi devletin güvenliğini tehlikeye atar. Devletin güvenliği söz konusu ise bazı hak ve özgürlükler kısıtlanabilir." kararını verdi.



9 hakimin oy birliği ile verdiği karar, partinin kapatılmasına yol açabileceği belirtildi. Tayland'da kralı eleştirmenin cezası hapis.



Ocak ayında bir kişi, kral Maha Vajiralongkorn hakkında alaycı paylaşımı nedeniyle 50 yıl hapse mahkum edildi.

