Tayland’da sel felaketi: 20 bin ev etkilendi

Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışları, hayatı birçok bölgede durma noktasına getirdi. Yağışların şiddetini arttırmasıyla taşan nehirler, birçok yerleşim yeri ve tarım alanına zarar verdi. Selden etkilenen Yala ve Narathiwat eyaletlerinde tahliye ve yardım çalışmaları botlar yardımıyla yapılırken, evlerini boşaltmak zorunda kalan bölge halkı için acil durum afet merkezi kuruldu.

Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, 5 eyalette 24 ilçe ve 384 köyde toplam 19 bin 624 evin selden etkilendiği belirtilerek, yağışların önümüzdeki iki gün boyunca daha devam edeceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeye hazır olmaları konusunda çağrı yapıldı.