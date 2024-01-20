Tayland’da yolcu treni geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok ile Chiang Mai şehri arasında sefer yapan bir yolcu treni, dün yerel saatle 19.30'da Nakhon Sawan eyaletinden geçtiği sırada hemzemin geçide sıkışan bir vince çarptı.



Kazada kabinde sıkışan trenin makinisti olay yerinde hayatını kaybetti, 1 tren görevlisi ile 4 yolcu ise yaralandı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre tren gelmeden kısa süre önce geçitten karşı yöne geçmeye çalışan vinç raylara sıkıştı ancak tüm çabalara rağmen zamanında çıkarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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