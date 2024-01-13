Tayvan sandık başında

23 milyon nüfuslu Tayvan'da seçim heyecanı yaşanıyor. Halk, gelecek 4 yıl ülkeyi yönetecek ismi belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimler, Çin'in artan askeri tehdidinin gölgesinde yapılıyor.

Tayvan sandık başında

Tayvanlılar spor salonları ve okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine başladı. İktidardaki Demokratik Atılım Partisinin yarışı birinci bitirmesi bekleniyor.

Parti, Amerikan yanlısı çizgi izliyor. Karşısında ise, iktidarın eski sahibi Kuomintang ile üçüncü yol iddiasındaki Halk Partisi var.

Muhalefet temsilcileri, olası bir savaştan kaçınmak için Çinle ilişkileri geliştirmekten yana.

Oy kullanma işleminin ilk saatlerinde Çin'e ait askeri balonlar Tayvan egemenlik sahasını ihlal etti. Çinli sosyal medya şirketleri de seçimlere dair paylaşımları engelledi.

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