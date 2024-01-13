Tayvan sandık başında

Tayvanlılar spor salonları ve okullarda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine başladı. İktidardaki Demokratik Atılım Partisinin yarışı birinci bitirmesi bekleniyor.



Parti, Amerikan yanlısı çizgi izliyor. Karşısında ise, iktidarın eski sahibi Kuomintang ile üçüncü yol iddiasındaki Tayvan Halk Partisi var.



Muhalefet temsilcileri, olası bir savaştan kaçınmak için Çinle ilişkileri geliştirmekten yana.



Oy kullanma işleminin ilk saatlerinde Çin'e ait askeri balonlar Tayvan egemenlik sahasını ihlal etti. Çinli sosyal medya şirketleri de seçimlere dair paylaşımları engelledi.