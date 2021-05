Tayvan’da çete hesaplaşması: Restorana binden fazla hamam böceği ile saldırdılar

Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen çete üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kaçtı.



Ülke basınındaki habere göre, saldırı sırasında bir etkinlik dolayısıyla restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi.



Hamam böcekli saldırı ile polisler için düzenlenen etkinlik arasında bir ilişki bulunmadığını değerlendiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay restorana ait güvenlik kamerasına an be an yansırken polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı.



Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.



Saldırının 'Bamboo Union' isimli organize suç çetesi tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.