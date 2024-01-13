Tayvan'da seçimin galibi "bağımsızlık yanlıları" oldu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, lider ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.



Tayvan'daki seçimin kazananı iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Ana muhalefet partisi Milliyetçi Parti'nin adayı Hou Yu-ih ise seçimdeki yenilgiyi kabul etti.

Seçimde oy sayım işlemleri sürerken, Lai'nin en yakın rakibi, ana muhalefetteki Milliyetçi Partinin (Koumintang/KMT) adayı Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih, destekçilerine yaptığı konuşmada, yenilgiyi kabul ederek rakibini kutladı.

ADA'YI 4 YIL YÖNETECEK

Merkezi Seçim Komisyonunun bildirdiği kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 93'ünün sayıldığı seçimde, oyların yüzde 40'ını kazanan Lai, ipi göğüslemeye yakın görünüyor. KMT'nin adayı Hou, oyların yüzde 33'ünü alırken, Tayvan Halk Partisi (TPP) adayı Ko Wen-je yüzde 26 ile onu takip ediyor.



Seçimin bu şekilde sonuçlanması halinde Lai, DPP'yi iktidardaki üçüncü dönemine taşırken, Ada'nın gelecek 4 yıldaki lideri olacak. Seçimde "DPP'nin başkan yardımcısı adayı" olarak Lai ile aynı pusulada yer alan Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim de bu görevi üstlenecek.



DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğundan bu seçimde aday olmamıştı. Ada'nın yeni seçilecek lideri ve yardımcısı, Tsai'nin görev süresinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

BAĞIMSIZLIK YANLISI GÖRÜŞÜ SAVUNUYOR

Lai, oy vermeden önce yaptığı açıklamada, "Her oy değerli, zira bu Tayvan'ın zor kazanılmış demokrasisi" dedi. Çin, Lai'yi tehlikeli bir ayrılıkçı olarak suçluyordu.



DPP iktidarında 2016'dan bu yana iki dönemdir Ada'nın liderliğini Tsai Ing-wen yapmıştı. DPP, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının korunmasını savunan bir siyasi çizgiyi temsil ediyor.



DPP adayı, lider vekili Lai Ching-te, seçim kampanyasında Pekin yönetimi ile diyaloğa açık olmakla birlikte Tayvan'ın egemenliğinden kesinlikle ödün vermeyeceğini vurgulamıştı.



DPP'nin son 8 yıldaki iktidarı, egemenlik konusundaki farklılık nedeniyle Çin gerilimin dozunun giderek arttığı bir döneme tanıklık etti.