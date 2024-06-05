Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

Tayvan’ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrinde araçların geçişi sırasında bir dağ yolu geçişinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda araç toprak altında kalırken 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar telefon kameraları ile an be an kaydedildi.

Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

’ın kuzeyindeki Keelung şehrinde deniz kenarında bulunan bir dağ geçiş yolunda meydana geldi.

3 Haziran’da yaşanan olayda dağdan kopan kaya parçası ve toprak yığını nedeniyle 9 araç, bir kamyon ve bir de motosiklet toprak altında kaldı.

Kurtarma ekiplerinin özel eğitimli köpek ve dronlar ile olay yerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucu 4 kişi sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak kurtarıldı.
Olayın gerçekleştiği anlar çevredeki vatandaş ve sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tayvanlı yetkililer, toprak kaymasının büyük ihtimalle Hualien ilçesindeki depremler ve son birkaç günde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirdi.

Toprak kayması sonucu yolun ve yakınlarda bulunan otoparkın 1 hafta sonra tekrar açılacağı kaydedildi.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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