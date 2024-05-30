Tekrar yaşama dönmek umuduyla bedenini dondurdu

Avustralya'nın Sydney kentinde bir adam, ölümünden sonra bedeninin kriyojenik olarak dondurulmasıyla bir ilke imza attı. Umudu, gelecekte yeniden hayata dönebilme ihtimaliydi.



Southern Cryonics adlı Avustralyalı firma geçen hafta, 80 yaşındaki bir adamı başarılı bir şekilde dondurduğunu duyurdu.

Bu işlem, raporlara göre 170 bin dolarlık maliyetle gerçekleştirildi ve adam, "Hasta Bir" olarak adlandırıldı.



80'lerinde vefat ettiği belirtilirken hastanın bedeni ölümünden hemen sonra hastane soğutma odasından bir cenaze evine nakledildi ve buz içine yerleştirildi.



Daha sonra klinik perfüzyonistler ve bir doktorun da dahil olduğu ekip, bedeni stabilize etmek için özel protokolleri takip ederek 10 saat boyunca özveriyle çalıştı.



Şirket, bedenin stabilizasyonu için Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) makinesi kullanıldığını belirtti. Beden, özel bir uyku tulumuna sarılarak sıvı nitrojen içinde saklandı ve daha sonra başka bir tesise nakledildi.



Beden, soğutma odasında eksi 200 derece Celcius sıcaklıklara kadar yavaşça getirildi.



"HAYATA DÖNMEK HALA BİLİM KURGU"

Ancak, bilim insanları süreç ve etik konusunda endişelerini dile getirdi. Biyologlar, birkaç yüz hücrenin laboratuvarda yeniden üretilebilmesine rağmen, bir insan bedenini tamamen hayata döndürmenin hala bilim kurgu olduğunu belirtti.



Melbourne Sağlık Bilimleri Okulu'nun başkanı Bruce Thompson, "Bir insan bedenini tamamen hayata döndürmek çok, çok uzun bir süre uzakta," dedi.



Diğer bir kriyogenik araştırmacı olan Gary Bryant, mevcut kimyasalların toksik olduğunu ve bedenleri korumak yerine daha çok ambalajlamaya benzediğini belirtti.