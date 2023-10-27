İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 20’nci gününde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Siren seslerinin yükseldiği Tel Aviv’de, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girerek, roketlere karşılık verdi.



İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının sivillere yönelik katliamlara tepki olarak düzenlendiği ifade edildi.

Tel Aviv’de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.