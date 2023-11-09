Temsilciler Meclisi'nden, İsrail'i eleştiren Filistin asıllı Amerikalı üyesine kınama

Kongre'nin tek Filistin asıllı Amerikalı üyesi İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle kınandı. ABD Temsilciler Meclisi, ilk Müslüman kadın üyelerinden demokrat Rashida Tlaib'in "İsrail eleştirilerinin kınanması"na yönelik tasarıyı 188'e karşı 234 oyla kabul etti. Tasarıya 22 demokrat temsilci de destek verdi.



Cumhuriyetçi üye Richard McCormick'in sunduğu tasarıda Tlaib, "7 Ekim'deki saldırıya ilişkin yanlış söylemler yaymak ve İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmak" ile itham ediliyordu.



Tlaib ise oylama öncesi yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik eleştirisini savundu, ABD'li milletvekillerinden ateşkes çağrısına katılmalarını istedi.



Tlaib, "Kongrede görev yapan tek Filistinli Amerikalı benim. Benim bakış açıma burada her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Susturulmayacağım. Sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim.

İsrail hükümetini eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olduğu düşüncesi çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Ülkemiz genelinde insan hakları adına konuşan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor." dedi.

BİDEN'I SOYKIRIMI DESTEKLEMEKLE SUÇLADI



Tlaib'in başkan Joe Biden'ı "Filistin halkına yönelik soykırımı desteklemekle" suçlaması birçok Demokrat üyeden tepki görmüştü.



Ailesi Batı Şeria'da yaşayan Tlaib'e verilen kınama, meclisten atılmanın bir basamak altında bir ceza.



Üç dönemdir kongre üyesi olan Tlaib, Orta Doğu'da onlarca yıldır devam eden çatışmalara ilişkin görüşlerinden dolayı uzun süredir eleştiriliyordu.