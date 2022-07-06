Tesla elektrikli araç tahtını kaybetti: Buffett destekli şirket ilk sıraya yükseldi

ABD’li otomotiv şirketi Tesla, elektrikli araçlardaki liderliğini kaptırdı.

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, 2022 yılının ilk altı ayında Tesla’dan 77 bin daha fazla otomobil satarak segmentinde ilk sıraya yükseldi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yükselen BYD, bu yılın ilk altı ayında 640 bin elektrikli araç satarken, Elon Musk'ın şirketi bu yılın ilk altı ayında sadece 564 bin sattı.

BYD ÜRETİMİNİ ÜÇE KATLADI

Dünyanın en zengin kişilerinden Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'i tarafından desteklenen BYD, sadece bir yıl içinde elektrikli araç üretimini üçe katladı.

Tesla Şanghay'daki fabrikasında yaşanan Covid kapanması nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle dünyanın bir numaralı elektrikli araç üreticisi yerini kaybederken, Shenzhen merkezli BYD, arabalar, otobüsler ve büyük yük araçları dahil olmak üzere bir dizi elektrikli araç üretimi gerçekleştiriyor.



'SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ ÇİN'DEN KAYNAKLANIYOR'



Elektrikli araç üretimine ilişkin rakamları derleyen Uluslararası Enerji Ajansı, geçen yıl elektrikli araç satışlarındaki küresel büyümenin esas olarak Çin'den kaynaklandığını söyledi.



Ajans, "2021'de Çin'de (3,3 milyon) 2020'deki tüm dünyadan daha fazla araç satıldı" diye eklerken, “Avrupa satışların yaklaşık 630 binini oluşturdu” ifadelerini kullandı.



Açıklanan veriler ile birlikte Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerken, araç teslimatında yaşanan azalmanın düşüşün ilk nedeni olduğu belirtildi.