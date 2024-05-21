The Guardian: İsrail askeri, Gazze'ye giden yardımlar tahrip edilsin diye kamyonların yerini bildiriyor

Birçok kaynağa göre İsrail güvenlik güçlerinin münferit üyeleri, aşırı sağcı aktivistlere ve yerleşimcilere Gazze'ye giden yardım kamyonlarının yerini bildiriyor.

Böylelikle grupların konvoyları engellemesini ve tahrip etmesini sağlıyorlar.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, ablukaların arkasındaki ana İsrailli aktivist grubun sözcüsü, Gazze Şeridi'ne giden hayati insani yardım malzemelerini engelleyen yerleşimcilerin, İsrail polisi ve ordusu mensuplarından yardım kamyonlarının yeri hakkında bilgi aldığını söyledi.



Güvenlik güçleri mensuplarının gizli anlaşma yaptığı iddiası, Guardian tarafından incelenen internet sohbet gruplarındaki mesajların yanı sıra bir dizi tanık ve insan hakları aktivistinin ifadeleriyle de destekleniyor.



Araçları engelleyenler, taşıdıkları yardımın ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırılmak yerine Hamas tarafından yönlendirildiğini söylüyor ancak yardım kuruluşları bu iddiayı reddediyor.

İsrailli grup Tzav 9'un sözcüsü Rachel Touitou, grubun ocak ayından bu yana İsrail'den geçen kamyonları, taşıdıkları yardımların Gazze'ye ulaştıktan sonra Hamas tarafından “kaçırıldığı” iddiasıyla engellediğini söyledi.



"İSTİHBARAT MÜNFERİT ÜYELERDEN GELİYOR"

Touitou, “Görevi İsraillileri korumak olan bir polis ya da asker, Hamas'ın eline geçeceğini bile bile insani yardım konvoylarını korumaya gönderilirse, onları ya da kamyonların kasabalarından geçtiğini fark eden sivilleri, bu yardımı engellemeye çalışan gruplara istihbarat sağladıkları için suçlayamayız. Evet, istihbaratımızın bir kısmı İsrail güçlerinin münferit üyelerinden geliyor” açıklamasını yaptı.



Geçtiğimiz hafta İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, El Halil'in batısındaki Tarqumiya kontrol noktasında İsrailli yerleşimciler tarafından engellenen ve tahrip edilen yardım konvoylarını gösteren videolar yayınlandı.

Eylemcilerin erzak kutularını yere fırlattığı olay, büyük tepkilere yol açmış, Beyaz Saray saldırıyı “tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir davranış” olarak kınamıştı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda hasar görmüş yardım paketleri yığınları ve yol boyunca pirinç ve un izleri görüldüü. Daha sonra sosyal medyada kamyonların yandığını gösteren fotoğraflar yayıldı.



Touitou şunları söyledi: “Kamyonları yakan Tzav 9 değildi. Kundaklama saldırısından başka gruplar sorumluydu."



Yerleşimciler, Hamas'a ulaşan malzemeleri durdurmak için yardım kamyonlarını engellediklerini savunuyor ve İsrail hükümetini Hamas'a “hediyeler” vermekle suçluyor.



KAMYON ŞOFÖRLERİ "BARBARLIĞA" UĞRADI, ASKER İZLEDİ

Gazze'ye yardım götüren Filistinli kamyon şoförleri, araçlarının saldırıya uğramasının ardından Guardian'a “barbarca” sahneler yaşadıklarını anlattı ve konvoya eşlik eden İsrail askerlerinin müdahale etmek için hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Geçen hafta Tarqumiya kontrol noktasında protestocuların saldırısına uğrayan Filistinli kamyon şoförü 26 yaşındaki Yezid al-Zoubi şunları söyledi: “Yerleşimciler ve ordu arasında tam bir işbirliği var. Ordunun bize herhangi bir koruma sağlamaması bizi şok etti. Orada bulunmalarına ve olanları izlemelerine rağmen. Ordu yerleşimcilerin hizmetindeydi.”