The Guardian ortaya çıkardı: Mossad, İsrail'in savaş suçlarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesini tehdit etti

İngiltere'nin The Guardian gazetesi, İsrail'e yöneltilen savaş suçlarının soruşturulması sürecine dair önemli bir iddiayı ortaya attı.

Gazete, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen'in, gizli toplantılarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısını tehdit ederek savaş suçları soruşturmasından vazgeçmesi için baskı yaptığını iddia etti. Cohen'in, UCM'nin o zamanki savcısı Fatou Bensouda ile gizli temasları, işgal altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili resmi bir soruşturma açma kararından önceki yıllarda gerçekleşti.



2021'de başlatılan bu soruşturma, geçen hafta Bensouda'nın halefi Karim Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, ülkenin Gazze savaşındaki tutumu nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep ettiğini açıklamasıyla doruğa ulaştı.



Savcının Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra üç Hamas lideri hakkında tutuklama emri çıkarılması için UCM'nin ön yargılama dairesine başvurma kararı, İsrail'in askeri ve siyasi kurumlarının uzun zamandır korktuğu bir sonuçtu. Yine habere göre Cohen'in UCM'ye yönelik operasyona kişisel katılımı Mossad direktörü olduğu dönemde gerçekleşti. Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre Cohen'in faaliyetleri yüksek düzeyde yetkilendirilmiş ve mahkemenin askeri personele karşı kovuşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle meşrulaştırılmıştı.



Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Fatou Bensouda

"NETANYAHU'NUN GAYRİ RESMİ ELÇİSİ"



Bensouda'ya yönelik operasyon hakkında bilgi sahibi olan bir başka İsrailli kaynak ise Mossad'ın amacının savcıyı tehlikeye atmak ya da İsrail'in talepleriyle işbirliği yapacak biri olarak göstermek olduğunu söyledi.



Operasyon hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynak ise Cohen'in Netanyahu'nun “gayri resmi elçisi” olarak hareket ettiğini söyledi.



O dönemde Netanyahu'nun en yakın müttefiklerinden biri olan ve İsrail'de kendi başına siyasi bir güç olarak ortaya çıkan Cohen, Mossad'ın mahkemenin altını oymak için neredeyse on yıldır yürüttüğü kampanyaya bizzat liderlik etti.



Dört kaynak Bensouda'nın UCM'nin üst düzey yetkililerinden oluşan küçük bir gruba Cohen'in kendisini etkilemeye yönelik girişimleri hakkında bilgi verdiğini ve Cohen'in davranışlarının giderek daha ısrarcı ve tehditkar bir hal almasından endişe duyduğunu doğruladı.



Bu kaynaklardan üçü Bensouda'nın konuyla ilgili olarak UCM'ye yaptığı resmi açıklamaları biliyordu. Bensouda'nın, Cohen'in UCM'nin Filistin davasında cezai soruşturmaya devam etmemesi için kendisine çeşitli vesilelerle baskı yaptığını açıkladığını söylediler.



Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi

AİLESİYLE TEHDİT ETTİLER



UCM yetkilileriyle paylaşılan ifadelere göre Cohen'in kendisine şunları söylediği iddia ediliyor: “Bize yardım etmelisin ve bırak biz seninle ilgilenelim. Kendinin ya da ailenin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsin.”



Cohen'in faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Cohen'in Bensouda'yı korkutmak ve etkilemek için sonuçta başarısız olan bir çabanın parçası olarak ona karşı “aşağılık taktikler” kullandığını söyledi. Bu kişiler Cohen'in davranışlarını “takipçiliğe” benzetti.



Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi iki kaynağa göre Mossad ayrıca Bensouda'nın aile üyeleriyle de yakından ilgilendi ve kocasına ait gizli kayıtların dökümlerini elde etti. İsrailli yetkililer daha sonra bu kayıtları savcının itibarını sarsmak için kullanmaya çalıştılar.



Cohen'in operasyonuyla ilgili ifşaatlar, Guardian, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call tarafından yakında yayınlanacak olan ve İsrail'in birçok istihbarat kurumunun neredeyse on yıl boyunca UCM'ye karşı nasıl gizli bir “savaş” yürüttüğünü ortaya koyan bir soruşturmanın bir parçasını oluşturuyor. Guardian'ın ulaştığı İsrail başbakanlık ofisinden bir sözcü şunları söyledi: “Bize iletilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan birçok yanlış ve asılsız iddiayla doludur.” Cohen yorum talebine yanıt vermedi. Bensouda ise yorum yapmayı reddetti. DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ AYRINTISI Mossad'ın Bensouda'yı etkileme çabalarında İsrail beklenmedik bir müttefikten destek aldı: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski başkanı Joseph Kabila, komploda destekleyici bir rol oynadı. Mossad'ın Bensouda'yı etkileme çabalarına ilişkin ifşaatlar, mevcut başsavcı Khan'ın geçtiğimiz günlerde UCM yetkililerini “engelleme, sindirme ya da uygunsuz şekilde etkileme girişimlerini” kovuşturmakta tereddüt etmeyeceği uyarısında bulunmasıyla ortaya çıktı.



Hukuk uzmanları ve eski UCM yetkililerine göre, Mossad'ın Bensouda'yı tehdit etme ya da baskı altına alma çabaları, mahkemeyi kuran anlaşma olan Roma statüsünün 70. maddesi uyarınca adaletin idaresine karşı işlenmiş suçlar anlamına gelebilir.



UCM sözcüsü Khan'ın selefinin Cohen ile temasları hakkındaki açıklamalarını gözden geçirip geçirmediğini söylemedi ancak Khan'ın Mossad başkanıyla hiç tanışmadığını ya da konuşmadığını söyledi.



Sözcü spesifik iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Khan'ın ofisinin “faaliyetlerini haksız yere etkilemeye yönelik girişimler olarak görülebilecek çeşitli tehdit ve iletişim biçimlerine” maruz kaldığını söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski başkanı Joseph Kabila