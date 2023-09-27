THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının 'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu. 

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