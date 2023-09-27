THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu.



29 Eylül tarihinde İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

İptal edilen seferlerimiz:

28 Eylül

TK 1877 İstanbul-Milano



29 Eylül

TK 1878 Milano-İstanbul

TK 1873 İstanbul-Milano

TK 1874 Milano-İstanbul

Kamuoyunun bilgisine… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 27, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin