TikTok akımı can aldı: 11 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'nin Lancaster kentinde yaşayan, Tommie-lee Gracie Billington TikTok'ta gördüğü "kromlama" adında viral olan akımı denemeye çalışırken işler ters gitti.



Kimyasalların solunmasını içeren "kromlama" akımını denemeye çalışan çocuk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 11 yaşındaki küçük çocuk kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



"ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYADA OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan çocuğun babaannesi Tina Burns, 11 yaşındaki çocuğun bir TikTok akımına katıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.



TikTok'un çocuklar için tehlikesini vurglamak isteyen Tina, "Hepimiz perişan durumdayız. Başka hiçbir çocuğun TikTok'u takip etmesini veya sosyal medyada olmasını istemiyoruz" dedi.

TİKTOK'A ÖZGÜ DEĞİL



Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, "kromlama"nın TikTok'a özgü bir meydan okuma olduğuna ya da platformlarında trend olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.





KROMLAMA NEDİR?



Huffing veya sniffing olarak da bilinen kromlama, boya, solvent, aerosol kutuları, temizlik ürünleri veya benzin gibi zehirli kimyasalların solunmasıdır.Uçucu maddeler kötüye kullanıldığında, merkezi sinir sistemini etkiler ve beynin yavaşlamasına sebep olur.



Bu eğilim konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyon ve mide bulantısına neden olabileceği gibi kalp krizi ya da boğulmaya da yol açabilir.

