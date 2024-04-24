TikTok CEO’su: İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok’un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini belirterek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

TikTok CEO’su: İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı ’ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

Biden'ın onayının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, açıklamalarda bulundu.

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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