Bir gezegenin üzerinde el ele tutuşan üç farklı ırktan insan çiziminin yer aldığı görsel, Amerikan Time dergisinin sosyal medya hesabında yayınlandı.
Görseldeki 50 yıldızın her birinin Christchurch'teki kurbanları temsil ettiği ifade ediliyor. Görselin altına "terörün bölemeyecekleri" ibaresini kullanan dergi, "saldırı sonrasında Yeni Zelanda'daki hisleri yansıtmak istediklerine" vurgu yaptı.
Amerikan Time dergisi kapağının çizimini yapan 25 yaşındaki Yeni Zelandalı genç Ruby Jones'un başörtülü bir Müslümana sarılan Yeni Zelandalı çizimi Christchurch saldırısının simgesi haline gelmiş, çizim Yeni Zelanda'daki bir çok anma töreninde de kullanılmıştı.
Time'dan Yeni Zelanda kurbanları için kapak
NTV HaberDünya
Yeni Zelanda'daki cami katliamının dünya medyasındaki yankıları sürüyor. Time dergisi bir nisan tarihli uluslararası sayısının kapağı için yeni zelanda saldırısı sonrası dayanışma ve kardeşlik mesajı içeren bir görsel seçti.
Bir gezegenin üzerinde el ele tutuşan üç farklı ırktan insan çiziminin yer aldığı görsel, Amerikan Time dergisinin sosyal medya hesabında yayınlandı.