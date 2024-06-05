Tıp dünyasında yeni yöntem: 5 çocuk gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı

Çin'de yapılan bir gen tedavisi sayesinde işitme engeliyle doğan 5 çocuk duyma yetisi kazandı.

Tıp dünyasında yeni yöntem: 5 çocuk gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı
Dünyanın ilk gen terapisi deneyi: İşitme duyusunu geri kazandı

Dünyanın ilk gen terapisi deneyi: İşitme duyusunu geri kazandı

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The Guardian gazetesinin haberine göre, 'deki Fudan Üniversitesinde görevli doktorlar, 1 ila 11 yaşlarındaki duyma engelli 5 çocuğa gen tedavisi uyguladı.

Araştırmada, işitme kaybıyla ilişkilendirilen "Otof geni"ndeki mutasyonların işlevsel kopyalarının iç kulağa yerleştirildiği belirtildi.

Uygulanan tedavinin, söz konusu işlevsel kopyaların kulaktaki hücrelerce şablon olarak kullanılmasıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Kulaktaki hücrelerin, işitme duyusuyla ilişkilendirilen otoferlin proteininin kopyalarını üretmek için yeni malzemeyi kullandığı gözlemlenen araştırmada, uygulanan 5 çocuğun hepsinin işitme duyusunu kazanmaya başladığı ifade edildi.

Araştırmada, tedavi edilen çocuklardan birinin ismine karşılık verdiği, bir diğerinin de bazı cümleleri anlayabildiği kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Zheng-Yi Chen, "hayret verici" olarak nitelendirdiği araştırma sonuçlarının çocukların işitme duyusunda hala gelişme kaydedildiğini gösterdiğini vurguladı.

Deney sonuçlarının, duyma engeli hakkındaki diğer araştırmalara yardımcı olmasını umduğunu ifade eden Chen, "Nihai hedefimiz, nedeni ne olursa olsun işitme duyusu olmayan insanların duyma yetisine sahip olması." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

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