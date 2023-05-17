Titanik enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu

Titanik, enkaz 1985'te keşfedildiğinden beri kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Ancak o kadar büyük ki, derinlerin karanlığında, kameralar bize yalnızca çürüyen geminin baştan çıkarıcı enstantanelerini gösterebiliyor. Resmin tamamını görmek ise mümkün değil.

Yeni tarama, enkazı bütünüyle yakalayarak Titanik'in eksiksiz bir görüntüsünü ortaya koyuyor. Pruva ve kıç yaklaşık 800 metre ile ayrılmış olarak iki parça halinde bulunur. Kırık gemiyi büyük bir enkaz alanı çevreliyor.



Tarama, 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi olan Magellan ve proje hakkında bir belgesel hazırlayan Atlantic Productions tarafından gerçekleştirildi.



Uzman bir gemideki bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen dalgıçlar, enkazın uzunluğunu ve genişliğini araştırmak için 200 saatten fazla zaman harcadı.

700 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ ALINDI



Her açıdan 700.000'den fazla görüntü alarak tam bir 3D rekonstrüksiyon oluşturdular.



Keşif gezisinin planlamasına öncülük eden Magellan'dan Gerhard Seiffert, bunun şimdiye kadar üstlendiği en büyük su altı tarama projesi olduğunu söyledi.



Gerhard, "Neredeyse 4.000 m olan derinliği bir meydan okumayı temsil ediyor ve bölgede de akıntılar var - ve enkaza zarar vermemek için hiçbir şeye dokunmamıza izin verilmiyor." diye açıkladı.



Seiffert, "Diğer zorluk da her santimetrekareyi haritalamanız gerektiğidir - enkaz alanı gibi ilginç olmayan kısımları bile haritalandırmanız gerekir, ancak tüm bu ilginç nesnelerin arasını doldurmak için buna ihtiyacınız var." dedi.



Tarama hem geminin ölçeğini hem de pervanelerden birinin seri numarası gibi bazı küçük ayrıntıları bile gösteriyor.



Artık pas sarkıtlarıyla kaplı olan pruva, gemi kaybolduktan 100 yıl sonra bile hâlâ anında tanınabilir durumda. En üstte, açık bir deliğin bir zamanlar büyük merdivenin bulunduğu boşluğa bir bakış sağladığı tekne güvertesi var.



Yine de kıç, kaotik bir metal karmaşasıdır. Geminin bu kısmı sarmal halinde deniz tabanına çarparken çöktü.



Çevredeki enkaz alanına, gemiden süslü metal parçalar, heykeller ve açılmamış şampanya şişeleri de dahil olmak üzere eşyalar dağılmış durumda. Tortu üzerinde duran düzinelerce ayakkabı da dahil olmak üzere kişisel eşyalar da var.



Titanik'i uzun yıllar inceleyen Parks Stephenson, taramaları ilk gördüğünde "hayran kaldığını" söyledi.



Stephenson "Enkazı bir dalgıçtan asla göremeyeceğiniz şekilde görmenizi sağlıyor ve enkazın tamamını, bağlamını ve perspektifini görebiliyorsunuz. Ve şimdi size gösterdiği şey, enkazın gerçek durumu." ifadelerini kullandı.

NASIL BATTIĞI ANLAŞILABİLİR



Taramaları incelemenin, 1912'nin o uğursuz gecesinde Titanik'e ne olduğu konusunda yeni bilgiler sağlayabileceğini söyledi.



Park Stephenson, "Buzdağıyla çarpışmanın karakterini gerçekten anlamıyoruz. Tüm filmlerde gösterildiği gibi sancak tarafından mı çarptığını bile bilmiyoruz - buzdağının üzerine inmiş bile olabilir." şeklinde konuştu.



Kıç tarafını incelemek, geminin deniz tabanına nasıl çarptığının mekaniğini ortaya çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.



Deniz batığa zarar veriyor, mikroplar onu yiyor ve parçalara parçalanıyor. Tarihçiler, deniz felaketini tam olarak anlamak için zamanın daraldığının gayet iyi farkındalar.



Ancak tarama şimdi enkazı zamanda donduruyor ve uzmanların her küçük ayrıntıyı derinlemesine incelemesine olanak tanıyor. Umut, Titanik'in sırlarından henüz vazgeçmiş olabileceğidir.