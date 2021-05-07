Tokyo Olimpiyatları’na aylar kala Japonya’dan Covid-19’a karşı OHAL’i uzatma kararı

Japonya’da Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, geçen ayın sonunda getirilen ve 11 Mayıs'ta sona erecek olan tedbirlerin enfeksiyonlarda dramatik bir artışı kontrol edemediğini kabul etti.



Osaka'daki vaka artışlarına dikkati çeken Nishimura, "Osaka'da yatak kapasitesi oldukça kritik. Tokyo'da da bu oranın gelecek iki haftada kötüleşmesini bekliyoruz. Başkentte daha bulaşıcı varyantlar yayılıyor" dedi.

JAPONLAR EVDE KALMAK İSTEMİYOR



Bununla birlikte, halka gerekli olmayan gezilerden kaçınmaları tavsiye edildi, ancak yapılan yaya trafiği analizleri, birçok insanın evde kalmak istemediğini gösteriyor.

Diğer taraftan Japonya, pandeminin başlangıcından bu yana 620 bin vaka ve 10 bin 600 ölüm bildirdi. Son günlerde Tokyo'da görülen vakalardaki düşüşün çarşamba günü sona eren Altın Hafta tatillerinde normalden çok daha az sayıda test yapılmasına bağlandığı ifade edildi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Çeşitli analizlerin sonuçlarına dayanarak, olağanüstü halin uzatılmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

OSAKA OLDUKÇA KRİTİK BİR DURUMDA



Bakan Nishimura tıp uzmanlarıyla yaptığı toplantının başında, şu anda Japonya'nın dördüncü Covid-19 dalgasının merkez üssü olan Osaka'da ciddi semptomları olan hastalar için hastane yataklarının tükendiğini ve kentin "oldukça tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi. Raporlara göre, ilde çok sayıda kişi tedaviyi beklerken evde öldü. Aichi ve Fukuoka illeri ile, Hokkaido ve diğer iki bölge “yarı” olağanüstü hal altında olacak şekilde en katı önlemlerin altına alınan alanlar listesine eklenecek.



Diğer taraftan, ülkedeki vaka sayılarına düşürmeye yönelik son girişim Pfizer/BioNTech'in bu yaz Tokyo'daki oyunlara katılan ve ülkesinde aşı alamayan sporculara aşı yapma konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurmasından bir gün sonra geldi. Duyuru, ev sahibi ülkenin olimpiyat takımının üyelerine de doz teklif edileceği yönündeki haberler ise sosyal medyada eleştirilere yol açtı.



Oyunların iptal edilmesini isteyen çevrimiçi bir imza kampanyası, birkaç gün içinde yaklaşık 200 bin imza topladı.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 2'Sİ AŞI OLDU



Öte yandan Japonya, Şubat ayı ortalarında aşı uygulamasına başladı, ancak henüz sağlık çalışanlarını aşılamayı bitirmedi. 65 yaş ve üstü insanlara aşı uygulamaya ise henüz başlandı. Şimdiye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 2'si en az bir doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

ABD VE ÇİN ÇİP KRİZİNDE BERABER ÇALIŞACAK