Ton balığında cıva tehlikesi

Fransız ve ABD'li bilim insanlarının Environmental Science & Technology Letters dergisinde yaptığı çalışmaya göre, kömür çıkarılması ve tüketimiyle ortaya çıkan zehirli maddeler arasında yer alan cıva, okyanusa karışarak balıklarda birikiyor.



Kömür tüketimine getirilen kısıtlamalar nedeniyle 1990 yılından bu yana atmosferdeki cıva seviyeleri yüzde 90 oranında düştü. Ancak bu durumun, okyanuslardaki cıva seviyesini sanıldığı kadar azaltmadığı tespit edildi.



3 BİN ÖRNEK ALINDI



Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusları'nda yakalanan ve küresel ton balığı avcılığının yüzde 94'ünü oluşturan çeşitli türlerden 3 bin örnek alındı.



Özellikle Asya bölgesindeki ton balıklarındaki cıva miktarının beklenenin çok üzerinde olduğu görüldü.



Bunun kömür tüketimiyle birlikte Asya'da artan cıva salımıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Araştırmacılar, yüzyıllardır devam eden kömür tüketimi ve cıva salımı nedeniyle okyanusun derinliklerinde çok büyük miktarda ağır metal biriktiğini vurguluyor.



Bilim insanları 50 yıldır azalan kömür tüketiminin okyanusun ancak yüzey katmanını etkilediğini, köklü bir değişim için zararlı gazların salımının ciddi şekilde azaltılması gerektiğine dikkat çekiyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin