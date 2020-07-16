Trump Çin Komünist Partisi üyelerine seyahat yasağı getiriyor

Amerikan New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'de bir başkanlık bildirisi taslağı, Çin Komünist Partisi'nin milyonlarca üyesine ve ailelerine vize iptalini öngörüyor.



Bunun, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararnameyle bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının bir benzeri olacağı ifade edildi.



ABD ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası ve Washington tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli telekom devi Huawei nedeniyle artmıştı.



ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

