Trump ekibi seçim makinalarına müdahale etmiş

CNN ve Washington Post’un ulaştığı güvenlik kameraları videosunda, Cumhuriyetçi ilçe seçim yetkilisi Cathy Latham’ın, Trump’ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall ve Paul Maggio adlı iki kişiyi Coffee bölge seçim ofisine soktuğu görüldü.



CNN, SullivanStricker adlı veri bilimi şirketi çalışanı olan Hall ile Maggio’nun, Powell’in talebi üzerine seçim ofisine gittiğini yazdı.



Maggio’nun, videonun çekildiği 7 Ocak 2021’de Powell’a, “seçimde kullanılan oy makinalarından toplayabildiklerini toplamak” için seçim ofisine gittiklerini ve seçim yönetim sistemi sunucusunun fotoğrafları da dahil veri toplamayla ilgili “her şeyin yolunda olduğunu” yazdığı kaydedildi.



Videonun çekildiği aynı gün Coffee Bölge seçim ofisinde oy makinaları ihlali yaşandığının tespit edildiği ve Fulton Bölge Savcılığınca soruşturma açıldığı ifade edildi.



Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Hall ve Maggio’yu seçim ofisine alan görevli Latham’ın hakkında da, Fulton Bölge Savcılığınca yürütülen 2020 Başkanlık seçimlerinin sonucunu değiştirme teşebbüsü soruşturmasının hala devam ettiği kaydedildi.



Latham’ın daha önce, ilgili soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede 7 Ocak'ta tam gün okulda olduğu ve seçim ofisine kısa bir süre uğradığını söylediği kaydedildi.



Washington Post, ayrıca, yine Ocak 2021’de, Cyber Ninjas güvenlik şirketinden Doug Logan ve Jeffrey Lenberg adlı iki şahsın aynı seçim ofisine iki kez birlikte gittiğini, Lenberg'in daha sonra kendi başına beş kez daha ofisi ziyaret ettiğini gösteren videolara ulaştığını yazdı.



Logan ve Lenberg’in, Michigan eyaletinde oylama makinelerine müdahale ettiği iddiasıyla başka bir soruşturmanın konusu olduğu bilgisi paylaşıldı.



Siyasi gözlemciler, ortaya çıkan söz konusu videonun Trump ve ekibinin, kendilerine sempati duyan yerel seçim görevlilerini kullanarak, sahtekarlık yapıldığını savundukları 2020 Başkanlık seçimleri sonucunu değiştirmek için kanıtları ortaya çıkarma çabalarını gösterdiği değerlendirmesini yaptı.



Georgia, 2020 Başkanlık seçimleri sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkmış, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.



Fulton Bölge Savcılığının, söz konusu görüşmeler dahil 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale üzerine başlattığı soruşturma ise hala devam ediyor.