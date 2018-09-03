Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump "Beşar Esad, İdlib bölgesine pervasızca saldırmamalı" dedi. Rusya ve İran'ın olası bir operasyona katılması halinde ciddi bir insani hata yapacaklarını söyledi.
Olası bir operasyonda yüzbinlerce insanın hayatını kaybedebileceğine de dikkat çeken ABD Başkanı Trump, "Bunun olmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı..
Trump, Esad'ı İdlib'e saldırmaması konusunda uyardı
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı İdlib'e saldırmaması konusunda uyardı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump "Beşar Esad, İdlib bölgesine pervasızca saldırmamalı" dedi. Rusya ve İran'ın olası bir operasyona katılması halinde ciddi bir insani hata yapacaklarını söyledi.