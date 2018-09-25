Trump: İran'da ABD ve İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var

ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'na hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dünyaya şu mesajları verdi:

*Düzensiz göç suç oranlarını arttırıyor

*ABD küresel göç paktına katılmayacak

*Uluslararası Ceza Mahkemesi meşruiyetini kaybetti

*İran'da ABD ve İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var

*İran diktatörlüğü Suriye'de ölüm ve yıkımı destekledi

*Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz

*Dünyanın bütün ülkeleri sosyalizme karşı durmalı

*Düzensiz göç suç oranlarını artırıyor

Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ben ABD ve ABD halkı için ayağa kalktım aynı zaman da dünya için de ayaktayız. Son iki yılda ABD daha güçlü ve daha güvenli bir hale geldi."

"Haziranda Singapur'a gittim ve Kuzey Kore lideri ile görüştüm. Kore yarımadasındaki nükleer silahların kaldırılması için hem fikiriz. Kuzey Kore esirleri serbest bıraktı ve askerlerimizin kalıntılarını bize iade ettiler. Nükleer silahlar tamamen ortadan kalkana kadar görüşmeler devam edecek."

"Radikal İslam'i teröristlere tüm finansları kesmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. DAEŞ kontrol altında tuttuğu tüm bölgelerden atıldı."

"Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'nda konuşma sırasını bekliyor.

"İRAN SURİYE'DE ÖLÜM VE YIKIMI DESTELEDİ"

"İran halkı haklı olarak kendi liderlerine tepkilidir. İran diktatörlüğü Suriye'de ölüm ve yıkımı destekledi. Bölgedeki bir çok ülke İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğimde yanımda oldu. Nükleer anlaşma yapıldığında İran'ın askeri gücü yüzde 40 oranında arttı. ABD ekonomik baskı oluşturarak, İran'ın Suriye'de kanlı eylemlerini finanse etmesini engellemeye başladı."

"İran nükleer anlaşmayı terörü desteklemek için kullandı. İran'da ABD, İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var. Tüm ülkeleri İran'daki rejimi izole etmeye çağırıyoruz. İran diktatörlüğü Suriye'de ölüm ve yıkımı destekledi."

"DÜNYA TİCARET SİSTEMİ ACİLEN DEĞİŞMELİ"

"Zenginliğimizin yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. ABD şirketlerinin hırpalanmasına izin vermeyeceğiz. Dünya ticaret sistemi acilen değişmeli. Çin'le ticaret dengesizliğini kabul edemeyiz."

TRUMP'TAN OPEC'E ÇAĞRI

"OPEC ve benzeri ülkeler dünyayı kazıklamaya devam ediyor. Biz onlardan fiyatları artırıp, düşürmeye çağırıyoruz. Bundan sonra savunma bütçelerini artırmalarını istiyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de meşruiyetini kaybettiğini iddia ederek, "Onlar değişene kadar geri dönmeyeceğiz" dedi.

BM Genel Kurulu'na gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

İLK KONUŞMAYI BREZİLYA YAPTI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasının ardından BM 73. Genel Kurulu'na ilk hitap eden isim Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer oldu.

BM Genel Kurulu'ndaki ikinci konuşmayı ise, ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı.

Trump BM Genel Kurulu binasına gelmek için geç kalınca konuşması sırası Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya geçti. Moreno BM Genel Kurulu'na hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, BM binasına araçla 5 dakika mesafede olan Trump Towers'da kalıyordu. Yollarda Trump için geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Trump'ın Genel Kurul'a niçin geç kaldığı ise bilinmiyor.

GENEL KURUL'A GEÇ KALAN TRUMP'TAN İRAN MESAJI



BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump İran'a mesaj gönderdi.



İran'la görüşmek için sabırsızlandığını belirten Trump şunları söyledi:



"Tutumlarını değiştirmeyene kadar onlarla görüşmeyeceğim. Ancak bu olacak. Başka şansları olduğunu düşünmüyorum. İran'la iyi ilişkilere sahip olmak için sabırsızlanıyorum ancak bu hemen olmayacak."

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından dördüncü sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.