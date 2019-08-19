İsrail 17 Eylül'de erken genel seçime gidecek. ABD Başkanı Donald Trump barış planını açıklamak için muhtemelen seçim sonrasını bekleyeceğini belirtti.
Barış planı, Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarından Jared Kushner tarafından hazırlandı.
Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı olan Jared Kushner'in önerisi, bölgeye 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planından oluşuyor.
Plan Filistinlilerin yanı sıra Ürdün, Mısır ve Lübnan'ı da kapsıyor.
Trump Ortadoğu'da barış için İsrail seçimlerini bekleyecek
NTV HaberDünya
ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu barış planı için İsrail seçimlerini bekleyeceğini söyledi.
İsrail 17 Eylül'de erken genel seçime gidecek. ABD Başkanı Donald Trump barış planını açıklamak için muhtemelen seçim sonrasını bekleyeceğini belirtti.