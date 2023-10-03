Trump yeniden hakim karşısında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla dün başlayan davaya katılmak için ikinci günde de mahkemede yerini aldı.



Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davaya araç konvoyu ile geldi.

Dava ile ilgili bugün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda New York Başsavcısı Letitia James'e yüklenen Trump, söz konusu davanın "siyasi saiklerle" açıldığı iddiasını tekrarladı.

Trump, başsavcının çok nadir kullanılan bir yasa ile kendisine dava açmasının "çok haksız" olduğunu savunarak, "Yasa, siyasi olarak seçilmiş partizan bir savcının, belki arkadaşı olabilecek siyasi olarak seçilmiş bir yargıcı, siyasi rakibini yok etmeye ikna etmesine izin veriyor." ifadelerini paylaştı.



Söz konusu yasanın anayasal olabileceğini ancak adaletsiz olduğunu belirten Trump, başsavcı James hakkında "ırkçı", "beceriksiz", "korkunç", "meczup" ve "canavar" şeklinde kelimeler kullandı.



Trump, gayrimenkullerinin James’in mahkemede belirlediği değerlerinin 50 ila 100 kat üzerinde olduğunu öne sürerek, başsavcıyı New York'ta şiddetli suçların salgın seviyesine ulaşmasına ve eyaletin yasa dışı göçmenlerle dolmasına izin vermekle suçladı.

İtiraz duruşması öncesinde de gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, savcılılığın malvarlığı konusunda kasıtlı olarak mahkemeye yanlış bilgiler verdiğini iddia etti, davanın siyasi amaçlı olduğunu savundu.



Davayı "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "New York savcıları benimle uğraşmayı bırakıp kentteki katilleri ve gaspçıları yakalamalı" dedi.



Bugün duruşmada iddia makamının ilk şahidi olarak dün tanık sandalyesine oturan Trump'ın emekli muhasebecisi Donald Bender'in ifadesine ve diğer tanıkların dinlenmesine devam edilecek.

