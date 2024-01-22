Trump'a başkanlık yolu açılıyor mu?

ABD'de, Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’de başkan adaylığı yarışından çekildi. Eski başkan Donald Trump’ı destekleyeceğini açıkladı. DeSantis, Iowa'da 15 Ocak'ta yapılan ön seçimde Trump'ın gerisinde kalmıştı.



7 aydır sürdürdüğü kampanyasını twitterdan paylaştığı bir videoyla sonlandırdı. DeSantis,"Başarılı bir sonuç için yapabileceğim bir şey olsaydı yapardım” dedi, Trump'a desteğini açıkladı.



45 yaşındaki Desantis, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi partide Trump'ın karşısında en umut vadeden alternatif olarak görülüyordu. Florida valisine olan destek, hatalı kampanya stratejisi ve Trump'ın parti tabanının büyük kısmı üzerindeki sarsılmaz hakimiyeti nedeniyle son aylarda azaldı.



Donald Trump,, New Hampshire’daki miting konuşmasında rahibinin çekilmesine değindi. Trump, "Az önce rakiplerimizden biri olan çok yetenekli bir kişinin, Ron DeSantis'in yarıştan çekildiği haberini aldık. Ron yarışı bırakıyor. Ve bunu yaparken de bizi destekledi." dedi.



Trump’ın karşısında tek Cumhuriyetçi aday ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley kaldı. Haley, "Bu yarışta iki kişi var. İstediğimiz şey de buydu, pes etmeyeceğiz." dedi. ABD Başkanı Biden’ı durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.



ABD tarihinde iki kere aleyhinde azil incelemesi başlatılan tek başkan olan Trump halen aleyhine açılan dört ayrı davada yargılanıyor.