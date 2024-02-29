Trump'a bir darbe de Illinois'den: Adı seçim pusulasından çıkarıldı

EMLAK DOLANDIRICILIĞI DAVASI



Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları suçlamasıyla yargılandıkları dava sonucu çarptırıldıkları toplam 454 milyon dolar para cezasının temyiz sürecinde tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.

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