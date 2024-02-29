Trump'a bir darbe de Illinois'den: Adı seçim pusulasından çıkarıldı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın adı, Illınois eyaletindeki ön seçim pusulasından çıkarıldı. Karara gerekçe olarak Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü gösterildi.

Trump'a bir darbe de Illinois'den: Adı seçim pusulasından çıkarıldı

Illinois eyalet yargıcı, Trump'ın isminin 19 Mart'ta yapılacak ön seçim pusulasına konulmamasına karar verdi. Ancak eski başkanın avukatlarının itirazı beklendiği için kesin karar yarın verilecek.

Karara gerekçe olaraksa 'ın 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü gösterildi.

Trump'ın adı daha önce de Colorado'da oy pusulasından çıkarılmıştı. Avukatlarının itirazları sonucu olay Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne intikal etmişti. Yüksek Mahkeme Colorado eyaletiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.

Buradan çıkacak karar, aynı davanın görüldüğü tüm eyaletlere emsal olacak.

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EMLAK DOLANDIRICILIĞI DAVASI

Eski Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları suçlamasıyla yargılandıkları dava sonucu çarptırıldıkları toplam 454 milyon dolar para cezasının temyiz sürecinde tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu belirtti.

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