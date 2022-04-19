Trump'ın atadığı federal yargıçtan maske kararı

ABD'de Covid-19 önlemleri kapsamında hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında geçen hafta 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralına federal mahkemeden ret kararı geldi.



Florida'nın Tampa şehrindeki federal yargıç Kathryn Kimball Mizelle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından uzatılan kuralın CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü verdi.



Mizelle, 59 sayfalık kararında, "Sistemimiz, kurumların arzu edilen amaçlara ulaşmak için bile hukuka aykırı hareket etmesine izin vermediği için mahkeme bu kuralı yasa dışı ilan eder" ifadesine yer verdi.



Söz konusu kararla ilgili ABD medyasında çıkan haberlerde, Mizelle'nin eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından göreve getirildiğine dikkat çekildi.



CDC, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edileceğini bildirmişti.



CDC'nin ulaşım alanındaki bu uzatma kararı, birçok eyalette restoran ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğunun bulunmamasından tartışmalara neden olmuştu.



Ulaşım için maske zorunluluğu kuralı ilk olarak, ABD'de Covid-19 aşısının henüz piyasaya sürülmeye başlandığı Şubat 2021'de yürürlüğe girmiş, o zamandan bu yana birkaç kez uzatılmıştı.



ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.